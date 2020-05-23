Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» подписал новый контракт с нападающим Линусом Виделлем. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что 35-летний Виделль подписал с «Барысом» одностороннее соглашение, рассчитанное до 30 апреля 2021 года.

В сезоне 2019/20 Виделль сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 37 матчей, в которых набрал 30 (10+20) очков. В пяти играх плей-офф он набрал 4 (1+3) очка.

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