Оренбург, , 14:43 — REGNUM Сербский нападающий футбольного клуба «Оренбурга» Джордже Деспотович попрощался с командой. Об этом он объявил 23 мая на своей странице в Instagram.

«Спасибо «Оренбургу» за всё! Ты будешь всегда в моём сердце», — написал Деспотович.

В настоящее время футболист находится в Сербии. Вероятнее всего, он покинет «Оренбург» и перейдёт в другой клуб.

Напомним, Деспотович перешёл в «Оренбург» в 2018 году. В сезоне 2019/20 он сыграл 20 матчей в чемпионате России, в которых забил восемь голов, что является лучшим результатом в команде.

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