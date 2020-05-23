Москва, , 14:32 — REGNUM Московские футбольные клубы «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» привели тренировочные базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Об этом 23 мая заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков, сообщает ТАСС.

«Я лично объезжал все три тренировочные площадки — в Баковке, Новогорске и Тарасовке. Базы полностью соответствуют заявленному стандарту», — сказал Терюшков.

Он отметил, что в рамках стандарта приведены в соответствие тренировочные площадки, зоны проживания и спортивные зоны. На каждой базе выделены стюарды, которые будут следить за соблюдением стандарта.

Напомним, 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон в премьер-лиге с 21 июня.

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