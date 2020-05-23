Тамбов, , 13:40 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» успеет пройти лицензирование и погасить долги по аренде стадионов, на которых команда играла. Об этом 23 мая заявил спортивный директор клуба Павел Худяков, сообщает ТАСС.

«Я думаю, всё будет нормально — долг погасим, и клуб успеет пройти лицензирование», — сказал Худяков.

Он отметил, что сейчас долг клуба по аренде стадионов составляет 17 млн рублей.

Напомним, в сезоне 2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» играл на «Мордовии-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород». Домашний стадион «Спартак» в Тамбове находится на реконструкции из-за несоответствия требованиям РПЛ.

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