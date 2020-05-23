Уотфорд, Великобритания, , 12:36 — REGNUM Ещё два футболиста «Уотфорда» помещены на карантин из-за контакта с заражённым коронавирусом. Об этом 23 мая заявил главный тренер команды Найджел Пирсон, сообщает The Guardian.

«У нас есть ещё два игрока, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию, поскольку находились в контакте с людьми, чьи результаты теста на коронавирус оказались положительными», — сказал Пирсон.

Он добавил, что результаты тестов у самих игроков были отрицательными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Уотфорде» выявили три случая заражения коронавирусом.

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