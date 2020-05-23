Казань, , 12:31 — REGNUM Казанский «Рубин» продлит контракты футболистов, сроки которых истекают в конце мая, до фактического завершения сезона. Об этом 23 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашения со всеми игроками будут продлены на два месяца. Это коснётся и тех, кто выступает в команде на правах аренды.

Напомним, чемпионат России был остановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнир планируется 21 июня.

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