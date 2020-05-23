Владикавказ, , 11:47 — REGNUM Владикавказский футбольный клуб «Спартак» может быть расформирован в ближайшее время. Об этом 23 мая сообщает Ossetia News.

«В клубе давно финансовые проблемы. Можно сказать, что команды уже давно нет. Никаких подвижек, ребята занимались сами, по индивидуальной программе», — сказал источник издания.

По его словам, команду расформируют, а весь персонал клуба направят в футбольную академию. Главный тренер Валерий Горохов покинул свой пост 21 мая.

Напомним, в сезоне 2019/20 «Спартак» играл в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьего по силе дивизиона чемпионата России, и занял последнее, 16-е место.

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