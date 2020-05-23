Париж, , 10:00 — REGNUM Апелляцию французских футбольных клубов «Лион», «Тулуза» и «Амьен» отклонил административный суд. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги (LFP).

Клубы ранее подали апелляцию в адрес LFP, в которой выразили несогласие с досрочным завершением чемпионата страны.

«Лион» подал два иска, в одном из которых заявил о возможности возобновить сезон позднее, как это сделали другие лиги. В другом иске было заявлено о неправомерности способа распределения команд в турнирной таблице.

Напомним, сезон 2019/20 в чемпионате Франции был досрочно завершён. По его итогам «Лион» впервые с 1997 года не попал в еврокубки, а «Тулуза» и «Амьен» покинули высший дивизион.

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