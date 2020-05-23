Лиссабон, , 09:19 — REGNUM Чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба португальской лиги.

Первый после возобновления сезона тур пройдёт с 3 по 7 июня. Первыми сыграют «Портимоненсе» и «Жил Висенте», а также «Фамаликан» и «Порту».

Напомним, чемпионат Португалии был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса. До перерыва команды успели провести 24 тура. Лидером с 60 очками является «Порту».

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