Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Формат проведения плей-офф из 24 команд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является приоритетным. Об этом 22 мая сообщили в профсоюзе игроков лиги (NHLPA).

«Исполком профсоюза игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что NHLPA начнёт переговоры с руководством НХЛ по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон НХЛ может возобновиться в формате плей-офф из 24 команд.

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