Вашингтон, 23 мая 2020, 08:58 — REGNUM Формат проведения плей-офф из 24 команд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является приоритетным. Об этом 22 мая сообщили в профсоюзе игроков лиги (NHLPA).
«Исполком профсоюза игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что NHLPA начнёт переговоры с руководством НХЛ по этому вопросу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон НХЛ может возобновиться в формате плей-офф из 24 команд.
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