Уфа, , 08:43 — REGNUM Третий этап республиканского конно-спортивного турнира «Терра Башкирия» пройдет без зрителей. Об этом 23 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 23 мая в 12:00 часов в Уфе на ипподроме «Акбузат» состоится первое, после самоизоляции конное состязание. Это спортивное зрелище будут транслировать региональные телевизионные каналы, также его можно будет увидеть и в социальных сетях.

Спортсмены из Салаватского, Бирского, Архангельского и Иглинского районов будут мериться силами в рамках третьего этапа республиканского конно-спортивного турнира «Терра Башкирия».

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