Париж, , 08:22 — REGNUM Одна из золотых медалей Чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 года, проходившего в России, была продана на аукционе по цене около $72 тысяч. Об этом сообщает аукционный портал Juliens Auctions.

«Золотая медаль победителя Кубка мира ФИФА 2018, присуждённая игроку чемпиона сборной Франции по футболу. Чемпионат мира по футболу 2018 года проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в России… На аверсе медали изображено рельефное изображение трофея Кубка мира со спортивной фигурой с распростертыми в победе руками и надписью «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России». На оборотной стороне медали находится текст «Чемпион мира / Чемпионат мира по футболу / Россия-2018» и официальная эмблема Кубка мира-2018 по футболу в центре. Медаль висит на синей ленте ФИФА», — говорится в описании лота.

Имя продавца медали или футболиста, которому она принадлежала, не сообщается. По данным площадки, медаль была куплена за $71 875.

Напомним, победителем чемпионата мира стала сборная Франции, победившая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.