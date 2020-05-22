Барселона, Испания, , 23:41 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен признался, что хотел бы видеть в своей команде форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. 28-летний бразилец уже выступал за каталонский клуб в период с 2013-го по 2017 год. Летом 2017-го Неймар перешел во французский клуб за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 15-ти матчах французской Лиги 1, в которых набрал 13+6 очков по системе гол+пас. В остальных турнирах бразилец сыграл 7 матчей и отличился 5-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами.