Нур-Султан, , 19:56 — REGNUM Новоиспеченный нападающий нур-султанского «Барыса» Мэттью Фрэттин пожелал своему бывшему сокоманднику Линдену Вею успехов в СКА. Игроки выступали за «Барыс» в сезоне 2017−2018 годов. 16 мая Вей подписал двухлетний контракт с петербургским СКА.

«Вей — один из топовых легионеров КХЛ. Я уверен, что много команд хотели видеть его в своем составе. Линден перешёл в сильную команду. Желаю ему там успехов и удачи, но только не в матчах с «Барысом», — цитирует Фрэттина портал Sport.kz.

В минувшем сезоне Вей провел в составе московского ЦСКА, приняв участие в 52 матчах. Канадец набрал 48 (13+35) очков при полезности «+22». В розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина форвард набрал 2 (1+1) очка в четырех встречах.

В общей сложности в КХЛ за два сезона в ЦСКА и один в «Барысе» Линден Вей набрал 143 (42+101) очка в 158 встречах.