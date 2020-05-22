Берлин, , 18:58 — REGNUM Согласно сообщениям портала Sportando, Немецкая федерация баскетбола подписала новое соглашение с главным тренером национальной сборной Хенриком Редлем. Контракт рассчитан на один год.

Хенрик Редль занял пост наставника немецкой сборной в 2017 году. На прошедшем в 2019 году чемпионате мира по баскетболу «бундестим» заняла 18-е место, закрепив соответствующее место в рейтинге ФИБА.

В рамках квалификационного турнира Олимпийских игр в следующем году сборная Германии сыграет в одной группе со сборными Мексики и России.