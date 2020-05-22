Брауншвейг, Германия, , 18:21 — REGNUM Разыгрывающий «Оклахомы Тандер» Деннис Шрёдер стал единственным владельцем баскетбольного клуба «Брауншвейг».

Согласно данным официального сайта немецкой команды, Шрёдер стал единственным владельцем команды в результате переговоров с другими акционерами клуба. BS Energy, Public Insurance Braunschweig и Stadtsportbund Braunschweig принял решение передать все доли Шрёдеру.

Напомним, что двумя годами ранее баскетболист приобрел контрольный пакет акций клуба из родного года.

«Брауншвейг — мой родной город. Я очень рад, что являюсь единственным акционером клуба. Думаю, мы сможем сделать команду лучшей в лиге», — приводит слова Шрёдера Eurohoops.