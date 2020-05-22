Финикс , США, , 17:56 — REGNUM Форвард «Аризоны Койотис» Тейлор Холл поделился мнением о новостях по поводу своего вероятного ухода из клуба.

Напомним, что 28-летний хоккеист может стать неограниченно свободным агентом летом, если не договорится о новом соглашении с «Аризоной». Его зарплата по действующему контракту составляет 6 миллионов евро.

«Сейчас не лучшее время выходить на рынок свободных агентов. Так много неопределённости в лиге, да и в мире тоже.

Но я не переживаю о выходе на рынок свободных агентов. Больше думаю о том, как попасть в плей-офф», — рассказал Холл в интервью Sportsnet.