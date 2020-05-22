Лондон, , 17:35 — REGNUM Защитник лондонского «Тоттенхэма» Ян Вертонген покинет команду летом, если не заключит новое соглашение с клубом.

Напомним, что 30 июня истекает срок договоренности между клубом и бельгийским игроком.

По сведениям ESPN, Вертонген хочет остаться в стане «шпор», однако клуб пока не готов подписать соглашение по условиям бельгийца. Защитник требует двухлетний контракт с недельным окладом в размере 70 тысяч фунтов.

33-летний защитник сборной Бельгии выступает за лондонский клуб с 2012 года. В этом сезоне он провел 19 матчей в АПЛ, отличившись одним голом и одной голевой передачей.