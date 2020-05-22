Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Владислав Каменев может стать игроком петербургского СКА уже ближайшим летом.

Согласно сообщениям портала Sport24, «Металлург» лишиться прав на 23-летнего нападающего Владислава Каменева, ради двух нападающих СКА.

Напомним, что на данный момент россиянин является игроком клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш». В этом сезоне Каменев провел 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 8 (1+7) очков.

В качестве компенсации в Магнитогорск отправятся нападающие Максим Карпов и Илья Каблуков. Отметим, что со вторым, изначально, СКА планировали разорвать контракт, но клубу нужно освобождать место под потолок зарплат.

«Армейцы» превышают установленный потолок зарплат КХЛ в размере 900 миллионов рублей. Сейчас СКА в совокупности платит 973 миллионов рублей своим игрокам. Зарплата Каблукова составляет 58 миллионов рублей, Карпова — 65 миллионов.