Барселона, Испания, , 16:34 — REGNUM Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур согласился на переход в «Ювентус».

Согласно сведениям портала Football Italia, «Барселона» планирует включить бразильского хавбека в сделку по переходу Пьянича. Главный тренер «старой сеньоры» Маурицио Сарри согласился на трансфер Пьянича, однако руководство клуба будет готова расстаться с игроком только в случае, если в качестве компенсации «Ювентус» получит Артура.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Артур принял участие в 16 матчах, отличившись 6 (3+3) результативными действиями.

30-летний босниец Миралем Пьянич провел 22 матча и набрал 7 (3+4) очков по системе «гол+пас».