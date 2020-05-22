Лондон, , 16:16 — REGNUM Защитник лондонского «Челси» Эмерсон Палмьери может покинуть команду ближайшим летом.

Согласно сообщениям портала Tuttosport, «лондонцы» готовы отпустить итальянца в туринский «Ювентус» за компенсацию в размере 30 миллионов евро. Также не исключается, что в сделке примет участие французский хавбек «старой сеньоры» Адриен Рабьо.

Эмерсон перешёл в лондонский клуб зимой 2018 года из «Ромы» за 14 миллионов евро, подписав контракт сроком на четыре года. В этом сезоне итальянец провел за «Челси» 14 безрезультативных матчей.