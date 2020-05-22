Роли, США, 22 мая 2020, 14:13 — REGNUM Гол российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова занял третье место в рейтинге лучших шайб сезона по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 мая сообщается на сайте лиги.
Всего в рейтинг включены 50 голов. Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук. Третье место занял Свечников, отличившийся в матче с «Виннипег Джетс».
Напомним, Свечников впервые в истории НХЛ забросил шайбу в стиле «лакросс» в матче с «Калгари». Проезжая за воротами соперника, он подцепил шайбу клюшкой и закинул её в ближнюю девятку ворот. Позже он повторил свой трюк в матче с «Виннипегом».
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