Роли, США, , 14:13 — REGNUM Гол российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова занял третье место в рейтинге лучших шайб сезона по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 мая сообщается на сайте лиги.

Всего в рейтинг включены 50 голов. Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук. Третье место занял Свечников, отличившийся в матче с «Виннипег Джетс».

Напомним, Свечников впервые в истории НХЛ забросил шайбу в стиле «лакросс» в матче с «Калгари». Проезжая за воротами соперника, он подцепил шайбу клюшкой и закинул её в ближнюю девятку ворот. Позже он повторил свой трюк в матче с «Виннипегом».

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