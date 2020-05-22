Рим, , 13:13 — REGNUM В символическую сборную худших трансферов клубов Серии А с 2018 по 2020 год вошли защитник Диего Годин, полузащитник Адриен Рабьо и нападающий Алексис Санчес. Свою версию антирейтинга 22 мая представила La Gazzetta dello Sport.

Из вратарей в этот список 23-летний итальянский голкипер «Наполи» Алекс Мерет, стоимость которого оценивается в €30 млн.

В линию защиты включены Диего Годин («Интер», €5 млн), Леонардо Спинаццола («Рома», €23,5 млн), Антонио Баррека («Дженоа», €10 млн) и Денис Вавро («Лацио», € 10 млн).

В полузащите поставлены Адриен Рабьо («Ювентус», €20 млн), Лукас Пакета («Милан», €30 млн), Хавьер Пасторе («Рома», €10 млн).

В линии атаки отказались Алексис Санчес («Интер», €27,5 млн), Симоне Верди («Торино», €20 млн) и Ирвинг Лосано («Наполи», €35 млн).