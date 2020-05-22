Милан, Италия, , 12:19 — REGNUM Форвард мадридского «Реала» Лука Йович может перейти в «Милан». Об этом 22 мая сообщил журналист Никола Скира в своём Twitter.

По его информации, «Милан» хочет арендовать Йовича на два года с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, Йович перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта» летом 2019 года за €60 млн. В нынешнем сезоне он сыграл в 24 матчах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

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