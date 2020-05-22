Москва, , 11:25 — REGNUM Решение Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении сезона в премьер-лиге поддержал министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Минспорта.

«Минспорт поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона», — сказал Матыцин.

Он добавил, что ранее министерство разработало рекомендации по поэтапному снятию ограничений в сфере физкультуры и спорта. На первом этапе спортивные лиги будут проводить соревнования без зрителей.

Напомним, 15 мая РФС объявил, что сезон 2019/20 премьер-лиги, остановленный из-за коронавируса, возобновится 21 июня.

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