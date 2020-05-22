Оренбург, , 10:59 — REGNUM Три футболиста «Оренбурга» переболели COVID-19. Об этом 21 мая сообщает «Чемпионат».

По информации издания, речь идёт об игроках Андреа Чуканове, Филипе Рогиче и Жиге Шкофлеке. Футболисты прошли тестирование на коронавирус, по результатам которого у них были обнаружены антитела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре легионера «Оренбурга» 22 мая вернутся в Россию для подготовки к возобновлению сезона.

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