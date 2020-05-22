Москва, , 10:08 — REGNUM Сегодня, 22 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова с юбилеем. Четырёхкратному олимпийскому чемпиону исполнилось 60 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил яркие и убедительные победы знаменитого пловца на Олимпийских играх и на международных соревнованиях.

«Все победы вызывают искреннее восхищение и служат достойным примером для молодых пловцов», — подчеркнул Путин и пожелал Сальникову здоровья и успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, Международная федерация плавания (FINA) перенесла чемпионат мира по плаванию на короткой воде с декабря 2020 на декабрь 2021 года.

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