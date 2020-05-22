Москва, , 10:07 — REGNUM Результаты российских лыжников в сезоне 2019/20 положительно оценило Министерство спорта РФ. Об этом 22 мая заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, сообщает ТАСС.

«Было заочное заседание экспертного совета Минспорта, мы получили определенные рекомендации», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что выступление женской сборной оценили как удовлетворительное, мужской команде дали отличную оценку.

Напомним, в прошедшем сезоне Александр Большунов стал обладателем Кубка мира, восьмое место занял Сергей Устюгов. В общем зачёте Кубка мира у женщин третьей стала Наталья Непряева.

Читайте также: Утверждён состав сборной России по лыжным гонкам на сезон 2020/21