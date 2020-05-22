Турин, Италия, , 02:49 — REGNUM Ближайшим летом центральный полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть Турин. Руководство «старой синьоры» намерено выручить за немца деньги, которые пойдут на укрепление финансового положения в клубе.

Контракт Хедиры с туринским клубом истекает летом 2021-го года, а трансферная стоимость по оценкам transfermarkt составляет 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Хедира укрепился в статусе футболиста запасного состава, проведя на поле лишь 17 матчей во всех турнирах.