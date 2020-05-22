Турин, Италия, , 02:34 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» связалось с агентом французского полузащитника Миной Райолой. «Старая синьора» намерена вернуть Поля в ближайшее трансферное окно.

В марте Погба сообщил руководству «манкунианцев» о своем желании покинуть Манчестер.

В текущем сезоне француз принял участие лишь в 7-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился 2-мя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что в трансфере Погба также заинтересованы мадридский «Реал» и «Интер».