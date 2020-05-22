Лондон, , 02:25 — REGNUM Экс-защитник «Наполи» и «Ливерпуля» Андреа Доссена прокомментировал слухи о трансфере 28-летнего центрального защитника сборной Сенегала и неаполитанского клуба Калиду Кулибали в стан «мерсисайдцев»: «Чтобы создать космический состав «Ливерпуля», Клоппу не хватает одной детали. Возможно, пара ван Дейк-Кулибали — это именно то, что нужно. Также у «Ливерпуля» нет экономических проблем на фоне коронавируса, поэтому они могут позволить себе этот трансфер».

Transfermarkt оценивает Кулибали в 56 миллионов евро.