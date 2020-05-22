Вашингтон, 22 мая 2020, 02:18 — REGNUM 21 мая в рамках второго тура группы A DreamHack Masters Spring 2020 — North America был разыгран матч между командами Liquid и FURIA. Игра завершилась победой бразильцев со счетом 2:1.
Счет по картам:
Vertigo: Liquid 16:9 FURIA
Nuke: Liquid 14:16 FURIA
Mirage: Liquid 20:22 FURIA
MVP встречи был признан Хенрик «HEN1» Телеш, коэффициент k/d которого составил 1,44 а средний урон за раунд — 89,8.
FURIA, одержав вторую победу и набрав 6 очков, заняла первое место в группе A. Liquid без очков опустился на последнюю строчку и покинул турнир.