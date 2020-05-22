Рига, , 01:43 — REGNUM Латвийский Союз лёгкой атлетики (LVS) со ссылкой на председателя подкомиссии Сейма по спорту Санду Риекстиню сообщил, что после отмены режима ЧС 9 июня в Латвии можно будет проводить спортивные соревнования более, чем с 300 участниками.

«Если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, следующим шагом будет разрешение с 1 июля проводить соревнования с числом участников до 1000 человек» — сказала агентству ЛЕТА Риекстиня.

Это решение было принято на заседании подкомиссии Сейма по спорту. В нём приняло участие более десяти различных спортивных федераций Латвии. Оно позволит возобновить спортивный сезон, фактически закрытый после введения режима ЧС, а также планировать календарь спортивных мероприятий в будущем.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.