Лондон, , 19:29 — REGNUM Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может покинуть команду ближайшим летом, информирует портал The Sun.

Согласно данным источника, лондонский «Арсенал» проявляет серьезный интерес к швейцарцу и уже вышел с трансферным предложением. «Канониры» предложат за защитника 28 миллионов евро. Отметим, что лондонский клуб пытался купить Аканджи еще прошлым летом, но «дортмундцы» решили сохранить игрока, так как до этого расстались с защитником Абду Диалло.

В этом сезоне Аканджи выступил в 34 встречах за «Боруссию».