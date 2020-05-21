Милан, Италия, , 19:22 — REGNUM Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может вернуться в Италию в ближайшее трансферное окно.

Согласно информации Sport Mediaset, 33-летний игрок сообщил представителям «Атлетико», что ранее согласованные условия его перехода в мадридский клуб больше не действительны. Игрок намерен продолжить карьеру в миланском «Интере».

Отметим, что ради перехода в итальянский клуб игрок готов пойти на понижение зарплаты. Форвард запросил 8 миллионов евро в год, в «ПСЖ» его зарплата составляет 12 миллионов.

В рамках прошедшего сезона Лиги 1 Кавани отличился семью забитыми мячами, выйдя на поле в 22 встречах.