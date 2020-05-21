Финикс , США, , 17:58 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотис» намерен оставить форварда Тейлора Холла у себя.

Главный тренер «койотов» Рик Токкет сообщил, что клуб уже ведёт переговоры о новом контракте. Напомним, что Холл был обменян в «Аризону» из «Нью-Джерси» в декабре 2019 года. Действующий контракт Холла истекает по окончании этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом. Его зарплата составляет 6 миллионов долларов.

«Я не говорю, что должен продлить с нами контракт, но я убеждён, что наша команда заинтересована в том, чтобы сохранить его у себя.

Речь идёт об игроке, который должен был заработать кучу денег. После всей этой истории с коронавирусом, по его словом, он желает провести один сезон по однолетнему контракту. Он хочет где-нибудь осесть. У него есть свое мнение, выбор, ему нужно всё взвесить», — цитирует Токкета официальный сайт НХЛ.