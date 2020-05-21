Цинциннати, США, , 17:36 — REGNUM Бывший главный тренер «Фейеноорда» Яп Стам стал наставником клуба MLS «Цинциннати», информирует портал De Telegraaf.

Согласно информации источника, ассистентом Стама станет Саид Баккати, с которым они совместно работали в «Фейеноорде». Ранее голландский специалист возглавил английский «Рединг» и «Зволле» из чемпионата Нидерландов.

На данный момент MLS, как и большинство футбольных первенств мира, приостановлено в связи с пандемией коронавируса. В регулярном чемпионате было сыграно только два тура. «Цинциннати» уступили обе встречи и, соответственно, занимают 24-ю строчку турнирной таблицы.