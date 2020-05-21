Лондон, , 14:01 — REGNUM Сезон в чемпионате Англии по футболу может возобновиться 20 июня. Об этом 21 мая заявил полузащитник лондонского «Арсенала» Дани Себальос, сообщает испанский телеканал TVE.

«Мы собираемся начать на неделю позже относительно тех дат, о которых говорят в Испании. Там планируют играть с 12 июня, а мы собираемся возобновить чемпионат 20 числа», — сказал Себальос.

Напомним, розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) был остановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Лидером первенства является «Ливерпуль».

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