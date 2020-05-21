Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» заключил контракт с вратарём сборной России Викторией Калининой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 21 мая.

«Предложение поступило в начале марта. «Ростов-Дон» — один из лидеров в России и Европе. Понимала, что это высокая планка, серьёзные требования, всё-таки команда выступает в Лиге чемпионов, поэтому нужно соответствовать. Были предложения и из других клубов, но приоритетом был для меня, конечно, «Ростов-Дон», — прокомментировала своё решение спортсменка.

Виктория Калинина ранее защищала клубные цвета АГУ-«Адыиф» (Майкоп), «Звезды» (Звенигород), «Кубани» (Краснодар) и «Астраханочки» (Астрахань).

ИА REGNUM ранее сообщало, что «Ростов-Дон» покинула голкипер Анна Седойкина.

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