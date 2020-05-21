Абу-Даби, , 13:08 — REGNUM Международная федерация плавания (FINA) перенесла чемпионат мира по плаванию на короткой воде с декабря 2020 на декабрь 2021 года. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе организации.

Соревнования пройдут в Абу-Даби. Предполагается, что ни состоятся с 13 по 18 декабря 2021 года.

Также сообщается, что с 10 по 12 декабря 2021 года в Абу-Даби состоится Всемирная конвенция по водным видам спорта, а 5 июня 2021 года в Дохе пройдёт генеральный конгресс организации.

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