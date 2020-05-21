Брешиа, Италия, , 11:41 — REGNUM Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом 21 мая сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

По его информации, Балотелли уйдёт из клуба после завершения нынешнего сезона. В его услугах заинтересованы «Галатасарай» и «Васко да Гама».

Напомним, Балотелли перешёл в «Брешию» на правах свободного агента летом 2019 года. Он подписал контракт с клубом до 2022 года

Ранее 29-летний форвард также выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца» и «Марсель».

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