Барселона, Испания, , 11:37 — REGNUM «Барселона» может продать французского защитника Самуэля Юмтити. Об этом 21 мая сообщает Sport.es.

По информации издания, «Барселона» готова расстаться с Юмтити и отпустить его за €30 млн.

Отмечается, что Юмтити не хочет уходить из каталонского клуба, но в случае ухода предпочтёт перейти в «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые им интересуются.

Напомним, Юмтити перешёл в «Барселону» из в «Лиона» летом 2016 года за €25 млн.

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