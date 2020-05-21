Барселона, Испания, 21 мая 2020, 11:37 — REGNUM «Барселона» может продать французского защитника Самуэля Юмтити. Об этом 21 мая сообщает Sport.es.
По информации издания, «Барселона» готова расстаться с Юмтити и отпустить его за €30 млн.
Отмечается, что Юмтити не хочет уходить из каталонского клуба, но в случае ухода предпочтёт перейти в «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые им интересуются.
Напомним, Юмтити перешёл в «Барселону» из в «Лиона» летом 2016 года за €25 млн.
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