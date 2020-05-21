Мехико, , 08:32 — REGNUM Всемирный боксерский совет (WBC) номинировал казахстанского боксера Геннадия Головкина на звание сильнейшего нокаутёра в среднем весе. Соответствующий опрос опубликован на официальной странице WBC в Twitter.

В список также вошли действующие и бывшие чемпионы мира: Томас Хирнс, Марвин Хаглер, Сауль Альварес, Карлос Монсон и Айрен Баркли. «Давайте разберемся, кто самый сильный нокаутер всех времен в среднем весе?» — спросил WBC у своих подписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля тренер Геннадия Головкина Джонатон Бэнес отказал в поединке команде чемпиона мира по версии WBA Геннадию Головкину.

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