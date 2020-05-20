Милан, Италия, , 23:41 — REGNUM Миланский «Интер» не намерен выкупать 29-летнего нигерийского латераля «Челси» Виктора Мозеса за 12 миллионов евро. Руководство «нерадзурри» не собирается платить за футболиста такую сумму и предпримет попытку трансфера только в том случае, если «пенсионеры» вдвое снизят запрашиваемую сумму.

В сезоне итальянской Серии А 2019/20 Мозес принял участие в 3-х матчах, в которых отметился одной голевой передачей.

Transfermarkt оценивает полузащитника в 6,8 миллиона евро.