Хьюстон, США, , 19:42 — REGNUM НБА может доиграть оставшуюся часть сезона 2019−2020 годов в Хьюстоне.

Согласно сообщениям журналиста The Ringer Кевина О'Коннора, НБА рассматривает варианта с проведением матчей в Хьюстоне. При этом ранее в СМИ возникали слухи, что чемпионат могут принять Орландо или Лас-Вегас.

Напомним, что губернатор штата Техас Генри Эбботт заявил, что в штате в конце мая будет разрешено проведение профессиональных спортивных мероприятий при пустых трибунах. В Хьюстоне оснащены две арены — «Тойота Центр» и «Джордж Р. Браун Конвеншен Центр».

Напомним, что сезон в НБА был прерван в середине марта в связи с пандемией коронавируса.