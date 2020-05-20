«В 2005 году я перешёл в «Виндзор» и стал целью. В команде был топовый проспект, будущая звезда НХЛ, который сделал мою жизнь адом: выкинул мою экипировку на улицу, унижал меня перед партнёрами и тренерами, высмеивал мою одежду и речь, буквально властвовал надо мной. Я мечтал, чтобы родители читали в газете о моих хет-триках или других успехах. Вместо этого они услышали об отказе раздеться догола в клубном автобусе с тремя другими новичками. Это всерьёз обсуждалось прессой. Читал такие заголовки: «Аким Алиу, а что здесь не так?».Тот же парень, потом сыгравший более 400 матчей в НХЛ, подошёл ко мне через несколько дней после того, как я отказался принять участие в ужасном ритуале. Он окликнул меня на тренировке, я обернулся, и он протолкнул свою клюшку мне в рот. Я потерял семь зубов, кровь хлестала по груди. Этим человеком был Стив Дауни. Его не устраивал цвет моей кожи», — приводит высказывание Алиу портал The Player's Tribune.

Аким Алиу уже устраивал громкие скандалы на почве расизма, и было это совсем недавно, в ноябре. Бывший игрок «Калгари» обвинял бывшего главного тренера «огоньков» Билла Питера в оскорблениях в его сторону из-за цвета кожи. Вот что тогда написал игрок о событиях десятилетней давности в своем твиттере:

«Не очень удивлен тем, что мы слышим про Майка Бэбкока. Яблоко от яблони недалеко падает. Его протеже из «Калгари» несколько раз называл меня в раздевалке на букву Н, потому что ему не нравился мой выбор музыки». Я восстал против него. Но вместо того, чтобы исправить ситуацию, он пожаловался на меня и потребовал отправить в ECHL. А ведь я в 20 лет забил 20 голов в своем первом профессиональном сезоне, не получая времени в большинстве и меньшинстве».

Стоит отметить, что события, о которых написал Алиу, скорее всего, недостоверны. Это подтверждает тот факт, что в «Калгари» Аким Алиу и Билл Питерс не пересекались. Питерс возглавил «Флэймз» только в 2018 году, а Алиу провел за команду семь матчей в период с 2011 по 2013 год, которые стали его единственными в НХЛ. Сейчас известный скандалист доигрывает в чешском чемпионате.