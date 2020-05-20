Барселона, Испания, , 17:21 — REGNUM Каталонская «Барселона» не теряет надежды заполучить голландского защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта.

Руководство испанского клуба по-прежнему наблюдает за ситуацией с 20-летним игроком, информирует портал Mundo Deportivo. Напомним, что клуб пытался приобрести игрока еще прошлым летом, когда феерично выступление «Аякса» подогрело интерес к Маттейсу со стороны грандов. Но борьбу за защитника выиграл «Ювентус», выкупивший его за 85 миллионов евро.

Де Лигт провел не самый сильный первый сезон, по крайней мере, он не смог оправдать возложенные на него ожидания. В этом сезоне голландец принял участие в 27 матчах за «Юве» и забил два мяча, заработав при этом 4 желтые карточки.

При этом «Ювентус» хочет сохранить голландца в своем составе. Ранее стало известно, что итальянский клуб отказал «Барселоне» в трансфере. Текущий контракт Де Лигта рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 67,5 миллиона долларов.

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