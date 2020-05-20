Мадрид, , 16:58 — REGNUM Мадридский «Реал» интересуется защитником «Лилля» Габриэлом Магальяэсом.

Согласно сообщениям портала AS, руководство испанского гранда видит в игроке достойную альтернативу защитнику «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано, чей трансферный ценник составляет 60 миллионов евро.

Немецкий клуб готов снизит отступные за игрока до 40 миллионов евро, но даже в таком случае переход может не состояться из-за влияния финансовые кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Защитник «Лилля» обойдётся «Реалу» в 20 миллионов евро.