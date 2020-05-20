Цюрих, Швейцария, , 11:08 — REGNUM Сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии и Швеции в групповом раунде чемпионата мира 2021 года. Об этом 20 мая сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Российская команда сыграет в группе А, в которую также попали сборные Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи группы А пройдут в Минске.

В группе B за выход в плей-офф турнира поборются сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Эти матчи состоятся в Риге.

Напомним, в 2020 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии.

Читайте также: ЧМ-2020 по хоккею не будет перенесён на 2021 год