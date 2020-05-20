Цюрих, Швейцария, , 07:41 — REGNUM Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Санкт-Петербурге перенесён с 2020 на 2021 год. Об этом 19 мая сообщил вице-президент организации Калерво Куммола.

«Конгресс не будет проходить в Санкт-Петербурге в этом году, мы проведем там конгресс в следующем году», — приводит слова Куммолы ТАСС.

Полугодовой конгресс IIHF должен был состояться в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года. На нём должны были пройти выборы президента и совета организации.

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